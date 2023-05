Introduction

Je désire avec cet article vous faire partager mon expérience au travers de l’arnaque “DPD Express Paiement” sur Le Bon Coin.

Préambule

J’ai déposé il y a quelques temps une annonce sur le site Le Bon Coin pour vendre un objet comme beaucoup d’internautes le font. L’objet en question est de nature assez banal et je l’ai proposé à la vente à un tarif d’une centaine euros. Je présente les faits pour que vous comprenez bien que les arnaques existantes ne sont pas forcément sur des objets onéreux ou chers.

Il est important de savoir que je connais très bien le fonctionnement du site Le Bon Coin pour l’utiliser de manière fréquente. Pour cette annonce mon numéro de téléphone est accessible aux différentes personnes qui consultent l’ensemble de mes annonces. Je trouve que cela est pratique et que cela génère une certaine confiance pour le futur acquéreur ou acheteur. Naturellement cela reste mon point de vue personnel ! Je reconnais que cacher son numéro de téléphone est aussi une bonne manière de se protéger également.

L’arnaque “DPD Express Paiement” sur « Le Bon Coin »

La messagerie sur Le Bon Coin

En temps normal les utilisateurs sur Le Bon Coin utilisent la messagerie intégrée pour discuter et communiquer. Je vous conseille d’ailleurs de l’adopter car vous aurez toujours les traces de vos conversations si vous vous faites arnaquer un jour (même si je ne vous le souhaite pas). A la fin de cet article je vous prodiguerai quelques conseils afin d’éviter de vous faire escroquer.

Contact avec l’arnaqueur (supposé acheteur)

Pour cette arnaque “DPD Express Paiement”, j’ai ainsi été contacté par SMS et non par la messagerie du site. Voici quelques uns des messages que j’ai échangé avec la personne qui désirait acheter mon bien. Notez-bien la tournure des phrases dans les messages, j’ai eu l’impression d’une personne étrangère qui ne maitrisait pas complètement la langue. Mais il faut reconnaitre que cela est mon ressenti au travers de simples messages SMS. Notez également que tous les messages peuvent s’appliquer pour n’importe quel produit vendu.

Premier extrait conversation – Arnaque Le Bon Coin

Deuxième extrait conversation – Arnaque Le Bon Coin

Troisième extrait conversation – Arnaque Le Bon Coin

Les échanges

Comme vous pouvez le constater, les échanges sont courtois. C’est la personne qui désire le bien, qui dirige la conversation. Elle ne revient jamais sur les informations, les photos, ou les données que je lui ai transmise dans mes messages. L’adresse émail qui est fournie (justinefrelon@gmail.com) me fait sourire mais cette dernière est bien réelle. J’ai laissé délibérément en clair le numéro de téléphone et l’adresse émail sur les images. Vous pouvez les spammer si vous le désirez car je n’ai aucune pitié envers ce genre de personne et arnaqueur.

J’ai reçu ensuite un SMS avec un autre numéro de téléphone de la prétendue société « DPD Express Paiement » qui me demandait de m’enregistrer sur leur site? Le but était normalement de pouvoir recevoir mon argent. Jusqu’à ce moment je ne pensais pas du tout à une arnaque. Mais il y a tout de même un MAIS, au lieu de m’enregistrer de suite avec mon téléphone je me suis dit qu’il fallait que je me renseigne car je ne connaissais pas ce genre de transaction. J’ai donc attendu jusqu’au lendemain (Oui c’était le weekend et j’étais alors très très occupé…) et en face de mon écran d’ordinateur j’ai engagé quelques recherches.

Message DPD Express – Arnaque La Bon Coin

Mes recherches

Ainsi le lendemain je me suis rendu sur le site (https://dpdcompany.bitrix24.site/inscription/) donné par le SMS et voici ce que j’ai vu.

Information je n’ai pas fait de lien direct vers ce site, si vous désirez vous y rendre, vous devrez taper le lien (Url) manuellement dans votre navigateur.

Site DPD Express – Arnaque Le Bon Coin

Le site a l’air professionnel et la chose qui me saute au yeux c’est une partie du nom dans l’Url : “bitrix24”. Après quelques recherches “Bitrix24” est un site légitime qui permet notamment de créer des sites internet très facilement à la manière de WordPress (pour l’exemple).

Site légitime Bitrix24 – Arnaque Le Bon Coin

Pour conclure le site sur lequel je viens de me rendre a été créé tout simplement avec les services de « Bitrix24« . Étant développeur Web j’ai remarqué dans le code de la page l’utilisation du CDN (Content Delivery Network) de « Bitrix24 » qui confirme mes dires. J’ai donc parcouru le site et je me suis vite rendu compte de la pauvreté du contenu. Après réflexion je ne comprends pas pourquoi, qu’un groupe comme DPD utiliserai ce genre de service. En effet ce grand groupe doit disposer d’un service informatique conséquent et il peut très facilement réaliser ce genre de site Internet. De même si vous vous rendez sur le site original du groupe DPD il n’utilise absolument pas les services de Bitrix24. Et d’autre part je n’ai remarqué aucune information et de lien sur “DPD Express Paiement”. Ma curiosité et ma méfiance a été payante et c’est là que je me suis rendu compte de l’arnaque. Mais nous allons continuer car beaucoup de personne n’aurait peut être pas vu cette subtilité aussi rapidement.

Le formulaire de l’arnaque « DPD Express Paiement »

Pour continuer ma démarche nous allons continuer jusqu’au bout et notamment s’enregistrer avec le formulaire sur le faux site Internet. Attention nous allons utiliser bien sûr de fausses données. L’intérêt est que cela est un impact visuel pour les lecteurs de cet article. Le questionnaire possède 4 étapes que je détaille ci-dessous.

Le formulaire d’inscription

Pour cette première étape je dirais que ce sont des données normales demandées par tout site qui demande une inscription.

Formulaire d’inscription étape 1 – Arnaque Le Bon Coin

La logique reste de mise pour cette deuxième étape. Seule la demande de la date de naissance me titille, oui je ne vois pas l’intérêt du besoin de cette information.

Formulaire d’inscription étape 2 – Arnaque Le Bon Coin

Dans cette étape absolument toutes les données de votre carte bancaire sont demandées !!! Le numéro, la date d’expiration jusqu’au cryptogramme sont réclamés. Ici pour recevoir un paiement seule le numéro de la carte aurait normalement suffi ! Je vous conseille de ne jamais donner ce genre d’information sur un site inconnu.

Formulaire d’inscription étape 3 – Arnaque Le Bon Coin

Dans cette dernière étape un nom d’utilisateur et un seul mot de passe sont demandés. Premièrement sur un site professionnel on utilise une adresse émail pour se connecter et non un identifiant. Le mot de passe lors de la création d’un compte est saisi 2 fois afin de vérifier sa validité, et de plus les caractères sont cachés par des “*” pour éviter qu’il soit vu.

Formulaire d’inscription étape 4 – Arnaque Le Bon Coin

Remarque

Pour un professionnel du Web, il y a hélas vraiment beaucoup d’erreurs de débutant. Je le répète ne donner jamais le numéro de votre carte crédit, date de validité et en encore moins le cryptogramme sur un site inconnu ou par émail.

Résumé de l’arnaque “DPD Express Paiement” sur « Le Bon Coin »

Premièrement ici le supposé acheteur n’en veut pas à votre bien ou à votre produit. Deuxièmement les seules informations qu’il souhaite récupérer, sont purement toutes les informations de votre carte bleu. Ici on comprend très bien que l’arnaqueur utilise le site “Le Bon Coin” uniquement pour récolter les informations bancaires des utilisateurs. Même si vous êtes de bonne foi, ne soyez pas incrédules et restez toujours sur vos gardes. Je n’ose pas imaginer le nombre de personne qui sont tombés dans ce piège ? Cela peut être vite impressionnant car en vérité les utilisateurs sur « Le Bon Coin » désirent simplement vendre un produit le plus rapidement possible.

J’ai eu le droit quelques jours plus tard à un appel téléphonique de l’arnaqueur lui-même me demandant de m’inscrire le plus vite possible pour ne pas perdre cette vente. Je lui ai demandé de quel bien il s’agissait ? Il ne le savait pas lui-même ??? J’ai ri et je me suis dit qu’il n’était vraiment pas bon !

Quelques conseils d’achats

Je souhaite ici rappeler quelques conseils primordiaux et pratiques avant tout achat sur “Le Bon Coin”. Naturellement ils peuvent bien sûr s’appliquer sur beaucoup d’autres sites d’achat et vente.

Préférez traiter vos achats en main propre et en espèces.

Évitez les rendez-vous sur un parking de supermarché ou dans un endroit reculé.

Ne donnez jamais vos numéros de carte de crédit pour un transfert. Un RIB suffit pour réaliser ce genre de transaction. Mais évitez de préférence de divulguer vos coordonnées bancaires. Préférez les transactions par Paypal et Lydia en utilisant les sites officiels et non les liens envoyés par émail ou par SMS.

suffit pour réaliser ce genre de transaction. Mais évitez de préférence de divulguer vos coordonnées bancaires. Préférez les transactions par et en utilisant les sites officiels et non les liens envoyés par émail ou par . Utilisez, si vous le pouvez, les transactions d’achat et de vente directement proposées par “ Le Bon Coin ”.

”. Fuyez si une personne vous parle d’Afrique. De nombreux escrocs (brouteurs) se trouvent sur ce continent et notamment en Côte d’Ivoire.

Attention aux contrefaçons, méfiez-vous des prix attractifs. Généralement c’est trop beau pour être vrai !

Évitez les transactions via Western Union .

Attention au chèque en bois, c'est l'une des plus vieilles arnaques sur « Le Bon Coin ». Cette dernière existe et perdure hélas encore. Encaissez le chèque avant de léguer l'objet.

Ne vous fiez pas aux liens envoyés pas SMS. Ce sont bien souvent de faux sites (DPD Express, Paypal et autres). Vérifiez toujours les liens (urls) dans votre navigateur.

Méfiez-vous tout le temps et ne baissez jamais votre garde, les amis sur « Le Bon Coin » n'existent pas. Ce sont soient des vendeurs, des acheteurs ou des escrocs mais jamais des amis !

Conclusion

Je pourrais continuer encore et encore à étoffer cette liste mais le dernier conseil que je voudrais vous transmettre, est celui-ci :

Conseil Si vous avez un doute sur objet/produit, un vendeur ou un acheteur, abstenez vous et ne prenez pas le risque de vous faire avoir ! Fiez-vous à votre instinct !

Voilà il existe hélas un tas d’arnaques sur ce type de site et je voulais détailler au plus grand nombre l’arnaque « DPD Express Paiement » sur « Le Bon Coin« .